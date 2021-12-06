PlayStation oyunu Gran Turismo 7'nin oynanış videosu yayınlandı! | İşte Gran Turismo 7'nin çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı

PlayStation'ın merakla beklenen popüler yarış oyunu Gran Turismo serisinin yeni oyunu Gran Turismo 7'nin yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Peki; Gran Turismo 7 ne zaman yayınlanacak? Gran Turismo 7'nin Türkiye fiyatı ne olacak? İşte tüm bilgiler...

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in, geliştiriciliğini de Polyphony Digital'in yaptığı PlayStation'ın merakla beklenen popüler yarış oyunu serisi Gran Turismo, 7. oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkacak.

Gran Turismo 7'nin yeni bir oynanış videosu paylaşılırken, videoda öncekilere göre daha gelişmiş ve gerçekçi olgular dikkat çekti.

400'den fazla otomobilin yer alacağı oyunda ayrıca 4K ışın izleme özelliği de aktif olacak.

GRAN TURISMO 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2021 yılında çıkması beklenen Gran Turismo 7, yeni tip corona virüsü (Covid-19) pandemisi nedeniyle çalışmalar aksamış ve tarih daha sonra kaydırılmıştı. Gran Turismo 7, 4 Mart 2022 tarihinde çıkış yapacak.

GRAN TURISMO 7'NİN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

4 Mart 2022'de çıkış yapacak Gran Turismo 7'nin Türkiye fiyatı ise belirlendi.

Gran Turismo 7 (PS4): 599 TL

Gran Turismo 7 (PS5): 699 TL

Gran Turismo 7 (PS5 - Digital Deluxe): 869 TL

İŞTE GRAN TURISMO 7'NİN YAYINLANAN OYNANIŞ VİDEOSU

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