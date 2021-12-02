02 Aralık 2021, Perşembe

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The Forest oyununun devam oyunu olan Sons Of The Forest'ın ertelendiği açıklandı!

Sons Of The Forest’tan kötü haber!
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Giriş Tarihi: 02.12.2021

Oyun dünyasının popüler oyunlarından The Forest'ın devam oyunu olan Sons Of The Forest'tan kötü haber geldi. Yapımcı şirket, yayınlanan bir video ile oyunun ertelendiğini açıkladı. İşte Sons Of The Forest'ın yeni çıkış tarihi ve detaylar...

Oyun dünyasının açık dünya hayatta kalma temalı popüler oyunlarından The Forest'ın devam oyunu Sons Of The Forest oyunundan kötü haber geldi. Daha önce 2021 içerisinde çıkacağı duyurulan Sons of the Forest için resmi çıkış tarihi bir fragman eşliğinde ilan edildi; böylece oyunun önümüzdeki Bahar aylarına ertelendiği öğrenildi.

Yayınlanan videoda oyunun yeni çıkış tarihi 20 Mayıs 2022 olarak belirtildi.

IGN tarafından yayınlanan videoda karakterimizi nelerin beklediği hakkında bir fikir ediniyoruz. Kaynak topla, avlan, çadır kur, ateş yak gibi klasik hayatta kalma oyunu mekaniklerini de oyunda ziyaret edilecek bazı tekinsiz mekanları ve karşılaşılacak düşmanları da görüyoruz fragmanda. İlk oyuna benzer yanları da var, eklenen bazı yenilikler de.

İŞTE O VİDEO

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