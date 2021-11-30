Playstation Store'da Black Friday'in ardından bir dev indirim daha! İşte yıl sonu indirimlerinde öne çıkan oyunlar...
Son dönemlerde ülkemizde oyun fiyatlarında yaşanan artış, sebebiyle oyunseverler indirimleri eskisinden daha fazla bekliyor. Playstation konsoluna sahip olan oyuncular içni Sony'den bir müjde daha geldi. Daha önce Black Friday indirimlerinde birçok oyuna %70'e varan indirimler getiren Sony, bu kez 'Yıl sonu indirimleri' fırsatıyla %75'e varan indirimleri oyuncuların beğenisine sundu. İşte bu indirimlerde öne çıkan oyunlar...
Sony, PlayStation Store sayfasında Black Friday indirimlerini halen devam ettiriyor. Bununla birlikte ünlü Japon şirket, PlayStation sahipleri için bir indirim etkinliği daha başlattı. Black Friday kapsamında yüzde 70'e varan indirimler sunan Sony, Yıl Sonu Fırsatları kapsamında yüzde 75'e varan fırsatlar sunuyor.
PLAYSTATION STORE YIL SONUNA DEK İNDİRİMLER SUNACAK
Her yılın Kasım ayında tüm dünyada büyük bir alışveriş çılgınlığına sahne olan Black Friday, geçtiğimiz günlerde Sony'nin resmi konsol mağazası PlayStation Store Türkiye'de de büyük indirimler sunmuştu.
FIFA 22, Far Cry 6 ve Ghost of Tsushima gibi AAA kalitesindeki oyunları yüzde 60'e varan indirimlerle oyunculara sunan Sony, şimdi de yıl sonuna dek geçerli olacak Yıl Sonu Fırsatları indirimini başlattı. Sony tarafından yıl sonuna değin uygun fiyatlarla sunulacak olan yapımları sizler için derledik.
İŞTE ÖNE ÇIKAN BAZI OYUNLAR
Assassin's Creed Valhalla Deluxe PS4 & PS5: 750 TL yerine 375 TL (Yüzde 50 indirim)
Marvel's Spider-Man: 249 TL yerine 124.50 TL (Yüzde 50 indirim)
Watch Dogs: Legion: 670 TL yerine 201 TL (Yüzde 70 indirim)
God of War: 179 TL yerine 89.50 TL (Yüzde 50 indirim)
Need for Speed Heat: 869 TL yerine 217.25 TL (Yüzde 75 indirim)
Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition: 539 TL yerine 107.80 TL (Yüzde 80 indirim)
NHL 22 X F-Factor Edition PS4 & PS5: 700 TL yerine 385 TL (Yüzde 45 indirim)
Resident Evil 7: 84 TL yerine 42 TL (Yüzde 50 indirim)
Persona 5 Royale Deluxe Edition: 519 TL yerine 181 TL (Yüzde 65 indirim)
Resident Evil 2 Remake: 179 TL yerine 71.60 TL (Yüzde 60 indirim)
Captain Tsubasa: Rise of New Champions: 529 TL yerine 174.57 TL (Yüzde 67 indirim)
Metal Gear Solid V: The Definitive Experience: 84 TL yerine 21 TL (Yüzde 75 indirim)
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