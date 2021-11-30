CD Projekt Red'in son oyunu Cyberpunk 2077'nin yeni nesil güncellemesinin tarihi belli oldu!
CD Projekt Red şirketinin son oyunu Cyberpunk 2077, çıkış yaptığı dönemde hatalarla dolu olması sebebiyle oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Ardından gelen güncellemelerle oyun çok daha iyi bir hale gelse de şirkete göre henüz oyun beklenen seviyede değil. Öte yandan birçok oyunsever de Cyberpunk 2077'nin yeni nesil konsollar için gelecek olan güncellemesini bekliyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamada bu güncellemenin tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Cyberpunk 2077 çıkış yapalı bir yıldan fazla olsa da yeni nesil konsollar için beklenen güncelleme henüz yayınlanmadı. Bugüne kadar tüm platformlar için çeşitli hata düzeltme paketleri yayınlayan CD Projekt, yeni nesil konsollar için getireceği güncellemeyi bir türlü oyunculara kavuşturamamıştı. Şirket son açıklamasıyla bu güncellemenin ne zaman geleceği sorusuna cevap verdi ve bu defa ciddi görünüyorlar.
BEKLENEN GÜNCELLEME 2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE GELİYOR
Cyberpunk 2077 korkunç bir çıkış yapmış olsa da son aylarda oyunun oynanabilir hale geldiğini savunabiliriz. Özellikle de PC tarafında nihayet oyunu sinir krizleri geçirmeden oynamanız mümkün. Ve görünüşe göre oyuncular da pek farklı düşünmüyor, zira Steam indirimlerinde en çok satan oyunlara baktığımızda Cyberpunk 2077'nin ilk 3'te olduğunu görüyoruz.
Cyberpunk 2077'nin yeni nesil güncellemesi ile yalnızca hata düzeltmelerinin değil, grafiklerde ve mekaniklerde optimizasyonlar yapılmasını bekliyoruz. Oyun PC'de iyi durumda olsa da konsol tarafında hala sorun yaşayanlar olabilir. PlayStation 4 ve Xbox One'ın oluşturduğu eski nesil bir yana, nesilde dahi çökme gibi sorunlar yaşanıyor olabilir. Bu güncellemenin, çıkışından bir yıldan fazla geçmiş oyunu artık düzeltmesini bekliyoruz.
THE WITCHER 3 GÜNCELLEMESİ DE BEKLENİYOR
Yeni nesil konsollara uygun hale getirilmesi beklenen tek CD Projekt oyunu Cyberpunk 2077 değil. Bazılarınızın Cyberpunk'tan daha çok beğendiği The Witcher 3 de yeni nesle uygun hale getirilmeyi bekliyor. Oyun çıktığı dönemde son derece etkileyici grafiklere sahipti ve hala büyüleyici görünüyor. Yeni nesil konsollara uygun hale geldiğinde özellikle grafik konusunda iyi bir iş görmeyi umuyoruz.
Ne yazık ki The Witcher 3'ün güncelleneceği tarih, Cyberpunk kadar net değil. Muhtemelen The Witcher 3 remastered sürümünü görmek için uzun bir süre daha beklememiz gerekecek.
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