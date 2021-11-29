Steam'den yeni rekor! Aynı anda 27 milyon oyuncu birden...
Oyunseverlerin en çok tercih ettiği platformlar arasında yer alan Steam, yeni bir rekor kırdı. Platform, 28 Kasım 2021'de saat 16.00 sıralarında 27.3 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yaparak kendi rekorunu geliştirdi. İşte detaylar...
Günümüzün en büyük oyun ve oyuncu platformu olan Steam, Nisan 2021'de eş zamanlı olarak 26 milyon oyuncu düzeyine ulaşıp rekor kırmıştı.
Steam, 28 Kasım'da yeni bir rekor kırdı ve 27.3 milyondan fazla eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Platform bu istatistikle kendi rekorunu geliştirdi. Rekorun kırıldığı sırada Counter-Strike: Global Offensive ilk sırada yer alırken, Dota2 ikinci sırada PUBG: Battlegrounds ise 3. sırada yer aldı.
İşte rekorun kırıldığı sırada en çok oynanan ilk 10 oyun:
* Counter-Strike: Global Offensive
* Dota 2
* PUBG: Battlegrounds
* Apex Legends
* Team Fortress 2
* NARAKA: BLADEPOINT
* GTA V
* MIR4
* New World
* Rust
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