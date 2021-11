Bioshock’un yeni oyunundan ilk detaylar sızdırıldı!

BioWare'nin en köklü oyun serilerinden olan Bioshock, 2022'de yeni oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Serinin yeni oyunuyla ilgili bir Twitter kullanıcısının detayları sızdırdığı iddia edildi. İşte detaylar...

BioWare ve 2K Games iş birliği ile piyasaya sürülen Bioshock: Infinite sonrası adeta inzivaya çekilen seri çok yakında geri dönüyor. 2013 yılında piyasaya sürülen ve genişleme paketleriyle de desteklenen Infinite'in ardından en son 2019 yılında yeni oyuna dair bilgiler gelmişti. Serinin yeni oyunu, bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırıldı.

SERİNİN YENİ OYUNUNUN ADI BIOSHOCK: ISOLATİON

2007 yılında 2K Boston tarafından geliştirilen ve 2K Games etiketiyle yayınlanan Bioshock, kısa sürede oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olmayı başardı. Özellikle BigDaddy gibi ikonik karakterleri ve kendine has atmosferiyle kendine has bir kitle edinen seri çok yakında geri dönüyor.

2013 yılında piyasaya çıkan Infinite ile serinin ruhunu taşıyamamasıyla eleştirilse de 2016 yılında piyasaya sürülen Remastered versiyonuyla yeniden adından söz ettirmeyi başardı. Uzun süredir 4. oyunuyla ilgili bir duyuru beklenen Bioshock için ilk sızıntılar geldi.

Oops Leaks isimli bir Twitter hesabı tarafından gelen sızıntıya göre yeni oyunun adı Bioshock: Isolation olacak. Oyunun 2022 yılında resmen duyurulması ve 2023 yılında da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İşte yeni Bioshock oyunuyla ilgili sızdırılanlar:

* Oyun, daha önce serinin hiçbir oyununun geçmediği farklı bir distopik şehir barındıracak.

* Yapım Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor.

* Watch Dogs: Legion, Shadow of the Tomb Raider, Mafia 3 ve Deus Ex: Mankind Divided gibi yapımların geliştirici ekibinde yer alan kişilerle de çalışılıyor.

* Oyunun en geç 2022 yılında resmen duyurulması bekleniyor.

* Bioshock Isolation'da çeşitli açık dünya elementleri bulunacak olsa da ana hikaye lineer bir yapıya sahip olacak. Bu anlamda yapım, Infinite'in izinden gidecek.

* Oyunda daha önce hiçbir Bioshock oyununda denenmemiş yenilikçi savaş mekanikleri bulunacak.

* Bioshock Isolation dünyasında verdiğiniz kararlara göre neredeyse tamamen değişebilecek bir harita olacak.

* Oyun PlayStation 5'e özel olmayacak.

