22 Kasım 2021, Pazartesi

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Battlefield 2042 beklentileri karşılayamadı! Steam tarihine geçti

Battlefield 2042 beklentileri karşılayamadı!
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042, 19 Kasım'da resmen yayınlandı. Battlefield 2042, 44 bin yorum alırken, çıktığı ilk günlerde Steam tarihine geçti. Oyun, en fazla olumsuz değerlendirme alan oyun oldu. İşte detaylar...

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini DICE'nin üstlendiği Battlefield 2042, 19 Kasım 2021'de resmen yayınlandı.

Tüm platformlarda satışa sunulan oyun, kısa süre içerisinde 44 binden fazla yorum aldı. 44 bin yorumun yalnızda 11 bini olumlu oldu. Bu oran oyunu satın alan 4 oyuncudan 3'ünün olumsuz geri dönüş sağladığını gösteriyor.

BATTLEFIELD 2042 NE ZAMAN ÇIKTI? FİYATI NE KADAR?

Battlefield 2042; PC, PS5, PS4, Xbox One ve Xbox Series X | S için 19 Kasım'da çıkış yaptı.

Oyunun Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

PC (Steam) - 419 TL
Xbox One - 499,99 TL
PlayStation 4 / PlayStation 5- 500 TL
Xbox Series - 559 TL

BATTLEFIELD 2042 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi:Windows 10
İşlemci(AMD): AMD FX-8350
İşlemci(Intel): Core i5 6600K
RAM: 8GB
VRAM: 4GB
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 560
Ekran Kartı(Nvidia): GeForce GTX 1050 Ti
DirectX: 12

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10
İşlemci(AMD): AMD Ryzen 5 3600
İşlemci(Intel): Core i7 4790
RAM: 16GB
VRAM: 8GB
Ekran Kartı(AMD): AMD Radeon RX 5600 XT
Ekran Kartı(Nvidia): GeForce RTX 2060
DirectX: 12

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