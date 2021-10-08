Galatasaray Espor 2-3 Beyond Gaming | GS Espor Worlds 2021'e veda etti
VFŞL'de sezonu lider tamamlayan ve League Of Legends 2021 Dünya Şampiyonası'na (Worlds 2021) katılma hakkı kazanan Galatasaray Espor, iyi başladığı turnuvaya play-in etabında veda etti. Grubunu 3. sırada tamamlayan sarı kırmızılılar, grubun 4. sıradaki takımı Beyond Gaming'e 3-2 mağlup oldu. İşte ayrıntılar... | E Spor haberleri
Worlds 2021'de heyecan devam ediyor. 2021 League Of Legends Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden tek takım olan sarı kırmızılılar, turnuvaya play-in etabında veda etti. Worlds 2021 Ön Eleme etabında mücadele eden Galatasaray Espor, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak B grubunu 3. sırada tamamlamıştı. GS Espor yoluna devam etmek için aynı grubun 4. takımı Beyond Gaming ile karşılaştı.
5 maçlık seriye etkili başlayan, rakibine karşı zaman zaman geri düşse de kazanmasını bilen temsilcimiz, eşleşmede 2-0 öne geçmeyi başardı. Tur için tek bir galibiyete daha ihtiyaç duyan Galatasaray Espor, rakibine ilk 2 maçtaki gibi reaksiyon veremedi ve üst üste 3 maç kaybederek seriden 3-2 mağlup ayrıldı. Galatasaray Espor'da bu sonucun ardından özellikle yapılan bireysel hatalar tartışıldı.
Öte yandan temsilcimizi eleyen Tayvan ekibi Beyond Gaming, adını Worlds 2021'de gruplara yazdırmak için A grubunu 2. sırada tamamlayan Hanwha Life Esports ile eşleşti.
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