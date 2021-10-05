Dota2 2021 The International'de canlı etkinlik Covid-19 nedeniyle iptal edildi!
MOBA oyunların başında gelen Dota2, Steam'de en çok tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor. Dota2'nin bu yıl düzenleyeceği 2021 The International turnuvasının yüz yüze etkinliği, Romanya'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi. İşte detaylar...
Valve, Romanya'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle Dota 2'nin The International 2021 turnuvasının yüz yüze etkinliğini iptal etme kararı aldı. Valve yüz yüze bir etkinliğin yerine dijital bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.
Valve paylaştığı yazıda, etkinliğe şahsen katılmak için bilet alan izleyicilerin paralarının iade edileceğini açıkladı.
İşte yapılan o açıklama:
"Romanya'daki COVID-19 vakalarının artışlarını ve bu artış kaynaklı Bükreş'teki yeni yerel kısıtlamaları dikkatli bir şekilde takip ettik. Etkinliğe katılacak oyuncularımızın, spikerlerin ve diğer prodüksiyon çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atmamak için bütün The International 2021 biletlerini iade etmeye karar verdik.
Hiçbir şey bizi, hayranların bu etkinliğe katılmaları kadar mutlu edemezdi ama ne yazık ki bunu seyircilerin ve katılımcıların sağlığından feragat etmeden gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. Satın alınmış biletlerin tam iadesi otomatik olarak yapılacaktır.
The International planlandığı gibi 7 Ekim'de başlayacak ve hepinizi dünyadaki en iyi Dota takımlarının mücadele edeceği bu arenada görmeyi ve bu tecrübeyi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranla çevrimiçi olarak paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
To ensure the safety of all players, talent, and production staff participating in the event, we have decided to refund all ticket sales for the live audience at The International 2021 — https://t.co/JOZQzxZ8Sf pic.twitter.com/77xnfvC5kv— DOTA 2 (@DOTA2) October 3, 2021
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