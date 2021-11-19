Call of Duty: Vanguard ücretsiz oldu! CoD Vanguard nasıl ücretsiz indirilir?

Activision'ın en bilinen oyunları arasında yer alan Call of Duty serisinin son oyunu Call of Duty: Vanguard'dan, oyunseverlere müjde gibi bir haber geldi. Oyun, 18-22 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Activision'ın yayıncılığını üstlendiği ve en bilinen oyun serisi olan Call of Duty'nin son oyunu Cod Vanguard, 5 Kasım'da resmen piyasaya çıkmıştı.

Call of Duty serisinin dört ana yapımcısından biri olan Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Vanguard, Modern Warfarede de kullanılan oyun motorunun gelişmiş bir versiyonuyla hazırlandı.

Oyunda hikaye modunun yanı sıra, 20 farklı çevrimiçi harita, artık klasikleşen Zombi modu ve çarpraz platform desteğiyle gelen oyun 2. Dünya Savaşı temalı.

Oyunun Türkiye fiyatı 499 TL'den başlarken, kısa süreliğine ücretsiz olduğu haberi oyunseverler tarafından müjdeli haber olarak görüldü.

Call of Duty: Vanguard'ın çok oyunculu modu, 18 Kasım Perşembe TSİ 21.00'dan 22 Kasım Pazartesi 21.00'e kadar ücretsiz olarak oynanabilecek.

CALL OF DUTY: VANGUARD NASIL ÜCRETSİZ OYNANIR?

CoD: Vanguard, tüm platformlarda kısa süreliğine ücretsiz hale gelecek. Etkinlik 4 gün sürecek ve daha sonrasında kütüphanenizden silinecek. Fakat oyunu satın aldığınız takdirde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Call of Duty: Vanguard'ı ücretsiz indirmek için battle.net uygulamasını indirmeniz ve kurmanız gerekiyor. Daha sonra hesabınız varsa giriş yapmanız, yoksa da hesap oluşturduktan sonra giriş yapmanız gerekiyor.

Seçenekler arasından Call of Duty: Vanguard'ı seçerek "Play Free"e tıklayıp ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

CALL OF DUTY VANGUARD PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

- İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üstü)

-İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X

-RAM: 8 GB RAM

-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ GTX 1050Ti 4GB veya AMD Radeon R9 380

-HDD: 45 GB Alan

Önerilen:

-İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son Hizmet Paketi)

-İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

-RAM: 16 GB RAM

-Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 2GB/ GTX 1660 6GB veya AMD Radeon RX Vega 56

-HDD: 45 GB Alan

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