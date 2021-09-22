SON DAKİKA ESPOR HABERİ - Galatasaray Espor'un 2021 Dünya Şampiyonası Ön Eleme grubu belli oldu!
VFŞL'de sezonu lider tamamlayan ve ardından Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Türkiye Büyük Finali'ni kazanara şampiyon olan Galatasaray Espor, 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Sarı kırmızılı takımın Worlds 2021 ön eleme turundaki grubu belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Espor haberleri
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'ni lider tamamlayan ve ardından TBF'ye yükselerek buradaki rakibi NASR Esports'u yenen Galatasaray Espor, şampiyonluğunu ilan etmişti. Sarı kırmızılılar bu sonucun ardından 2021 Dünya Şampiyonası'na (Worlds 2021) katılmaya hak kazandı.
Galatasaray Espor ön eleme turunda mücadele edecek. Heyecanla beklenen turnuva öncesinde temsilcimizin grubu belli oldu. Galatasaray Espor B grubunda, Beyond Gaming, Cloud9, Unicorns Of Love, Detonation Focusme takımları ile mücadele edecek.
Şampiyona 5 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
TURNUVADA HANGİ TAKIMLAR YARIŞIYOR?
ÇİN - LPL
1. Sıra: EDward Gaming (EDG)
2. Sıra: FunPlus Phoenix (FPX)
3. Sıra: Royal Never Give Up (RNG)
4. Sıra: LNG Esports (LNG)
KORE - LCK
1. Sıra: DWG KIA (DK)
2. Sıra: Gen. G (GEN)
3. Sıra: T1 (T1)
4. Sıra: Hanwha Life Esports (HLE)
AVRUPA - LEC
1. Sıra: MAD Lions (MAD)
2. Sıra: Fnatic (FNC)
3. Sıra: Rogue (RGE)
KUZEY AMERİKA - LCS
1. Sıra: 100 Thieves (100)
2. Sıra: Team Liquid (TL)
3. Sıra: Cloud9 (C9)
GÜNEYDOĞU ASYA - PCS
1. Sıra: PSG Talon Esports (PSG)
2. Sıra: Mega Bank Beyond Gaming (BYG)
BREZİLYA - CBLOL RED
Canids Kalunga (RED)
BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU - LCL
Unicorns of Love (UOL)
JAPONYA - LJL
DetonatioN FocusMe (DFM)
LATİN AMERİKA - LLA
INFINITY (INF)
OKYANUSYA - LCO
PEACE (PCE)
TÜRKİYE - ŞL
Galatasaray Espor (GS)
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