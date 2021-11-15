Electronic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 2042 için flaş açıklama! Sesli sohbet özelliği...

Savaş oyunları denilince akla ilk gelen serilerden birisi olan Battlefield'in yeni oyunu Battlefield 2042 çıkışını gerçekleştirdi. Oyunseverler tarafından yoğun ilgi gören oyun hakkında geliştirici şirket DICE'dan bir açıklama geldi. Oyunda takım arkadaşlarınızla iletişim kurabileceğiniz sesli sohbet özelliğinin devre dışı olduğunu ifade etti.

Stüdyo karar için bir neden sunmadı. Durum ne olursa olsun, sesli sohbetin olmaması, özellikle PC, Xbox Series X ve S ve PlayStation 5'te Battlefield hayranları tarafından şiddetle tepki görecek diyebiliriz.

Yine de arkadaşlarınızla iletişim kurmak için Discord'u veya konsolunuzdaki parti sohbeti özelliğini kullanabilirsiniz, ancak yabancılarla oynamaya çalışırken bu size yardımcı olmayacaktır.

Bu durumlarda, görünüşe göre ping sistemine güvenmeniz gerekecek. Polygon'a göre, doğru ping'e ulaşmadan önce birden fazla menüde gezinmeniz gerekiyor. Her şeye rağmen, Battlefield'ın zaten kaotik olan maçları, 2042'nin piyasaya çıktığı ilk birkaç haftada biraz daha tahmin edilemez olacak gibi görünüyor.

Leauge of Legends de geçtiğimiz günlerde benzer bir kararla platformunda karşı takımla sohbet özelliğini kaldırmıştı. Oyuncular tarafından beğeniyle karşılanmayan bu durum hala devam ediyor. Şirrketin amacının ise zorbalık ve küfürün önüne geçilmesi olmasıymış. Ancak oyunculara göre asıl problem takım arkadaşları arasında çıkıyor. Bu nedenle karşı takımla sohbeti kaldırmanın aslında çok da büyük bir etkisi olmayacak. Ancak durum böyle devam ederse platform grup içinde sohbeti de kaldırabilir.

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