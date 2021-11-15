Electronic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 2042 için flaş açıklama! Sesli sohbet özelliği...
Savaş oyunları denilince akla ilk gelen serilerden birisi olan Battlefield'in yeni oyunu Battlefield 2042 çıkışını gerçekleştirdi. Oyunseverler tarafından yoğun ilgi gören oyun hakkında geliştirici şirket DICE'dan bir açıklama geldi. Oyunda takım arkadaşlarınızla iletişim kurabileceğiniz sesli sohbet özelliğinin devre dışı olduğunu ifade etti.
Stüdyo karar için bir neden sunmadı. Durum ne olursa olsun, sesli sohbetin olmaması, özellikle PC, Xbox Series X ve S ve PlayStation 5'te Battlefield hayranları tarafından şiddetle tepki görecek diyebiliriz.
Yine de arkadaşlarınızla iletişim kurmak için Discord'u veya konsolunuzdaki parti sohbeti özelliğini kullanabilirsiniz, ancak yabancılarla oynamaya çalışırken bu size yardımcı olmayacaktır.
Bu durumlarda, görünüşe göre ping sistemine güvenmeniz gerekecek. Polygon'a göre, doğru ping'e ulaşmadan önce birden fazla menüde gezinmeniz gerekiyor. Her şeye rağmen, Battlefield'ın zaten kaotik olan maçları, 2042'nin piyasaya çıktığı ilk birkaç haftada biraz daha tahmin edilemez olacak gibi görünüyor.
Leauge of Legends de geçtiğimiz günlerde benzer bir kararla platformunda karşı takımla sohbet özelliğini kaldırmıştı. Oyuncular tarafından beğeniyle karşılanmayan bu durum hala devam ediyor. Şirrketin amacının ise zorbalık ve küfürün önüne geçilmesi olmasıymış. Ancak oyunculara göre asıl problem takım arkadaşları arasında çıkıyor. Bu nedenle karşı takımla sohbeti kaldırmanın aslında çok da büyük bir etkisi olmayacak. Ancak durum böyle devam ederse platform grup içinde sohbeti de kaldırabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...