GTA: The Trilogy - The Definitive Edition eleştiri oklarının hedefinde! Metacritic'te kullanıcı puanı ise 0.9
Rockstar Games'in GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ın yeniden yapımı olarak piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Özellikle çok sayıda hata barındırması ve görsel olarak yeterli bulunmaması sebebiyle oyuncular şirkete büyük tepki gösteriyor. GTA: The Trilogy'nin şuanda Metacritic'te kullanıcı puanı 10 üzerinden 0.9'a kadar geriledi. İşte ayrıntılar...
Geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan ve PC platformunda Hot Coffee isimli cinsel ilişkiye izin veren kodlar barındırdığı için geri çekilen GTA Trilogy cephesinde kaos bitmiyor. Üçlemenin inceleme ambargosu kaldırıldıktan sonra gelen ilk notlar, GTA Trilogy'nin bekleneni veremediğini gösteriyor.
Rockstar tarafından Ekim ayında duyurulan ve GTA serisinin en sevilen üç oyunu olan GTA: Vice City, GTA III ve GTA: San Andreas'ın elden geçirilmiş versiyonlarını içeren paket 11 Kasım tarihinde piyasaya çıktı. Oyuncuların bekledikleri değişimi ve yenilikleri göremedikleri üçleme, inceleme siteleri tarafından da adeta yerin dibine sokuluyor.
Her ne kadar serinin gedikli hayranları yeniden GTA dünyasına adım atmaktan mutlu olsa da GTA Trilogy çok ciddi hatalarla piyasaya çıktı. Özellikle GTA: San Andreas'ta oyundan keyif almayı engelleyen çok ciddi hatalar bulunuyor. Yağmurun okyanusta yağmaması, birbirine takılıp duran karakterler, oyunun aniden donması ve oyundan atması gib bir çok sorunla karşılaşılıyor. Tüm bu problemler oyunun inceleme notlarına da yansımış vaziyette.
METACRITIC'TE KULLANICI PUANI ŞUAN: 0.9/10
GTA Trilogy'nin OpenCritic sayfası gün itibarıyla açıldı ve şu ana dek üçlemeyi inceleyen 7 inceleme sitesinin ortalaması 58/100. Oyuna en yüksek notu veren Press Start, 8/10'luk bir notu layık gördü. En düşük not ise VGC tarafından verildi. VGC'den Jordan Middler, oyunun ciddi sorunlarına değinerek 40/100 verdi. Metacritic'te ise oyunun güncel kullanıcı puanı 0.9 olarak görüntülenmekte.
Rockstar Games cephesinden henüz üçlemedeki hatalar ve oynanış sorunlarıyla ilgili bir açıklama gelmedi. GTA Trilogy'nin oynanabilir seviyeye gelmesi ve problemlerin giderilmesi için geniş çaplı yamalar yayınlanması gerekebilir.
Peki sizler GTA Trilogy hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce de oyunun problemleri yakın zamanda giderilebilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşaiblirsiniz.
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