VFŞL Yaz Mevsimi'nde ilk finalist Galakticos'u eleyen NASR Esports oldu!
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Lig aşamasını başarıyla tamamlayan iki takım NASR Esports ile Galakticos, yarı finalde karşı karşıya geldi. Eşleşmede NASR Esports, 3-0'lık galibiyetle adını finale yazdıran taraf oldu. İşte detaylar... | Son dakika Espor haberleri
VFŞL Yaz Mevsimi heyecanı yarı final maçlarıyla devam ediyor. Son 4 takım arasına kalmayı başaran NASR Esports ile Galakticos yarı final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Toplamda 3 galibiyete ulaşanın adını finale yazdıracağı seride NASR Esports, seriye büyük bir üstünlük koyarak 3-0 kazandı ve ilk finalist olma hakkını elde etti.
NASR Esports'un finaldeki rakibi 22 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Galatasaray Espor - Beşiktaş maçının sonrasında belli olacak.
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi yarı final eşleşmesinde NASR Esports ile Galakticos kozlarını paylaştı. Seriye muhteşem bir başlangıç yapan NASR Esports, ilk maçı 24-6 kazanmayı başardı. 34 dakika 4 saniye süren maçta NASR Esports adına rakibe en çok hasar veren oyuncu, üst koridorda Jayce karakterini oynayan Sohwan oldu. Ayrıca bu maçta VFŞL'de sezonun en değerli orta koridor oyuncusu olan Emenes'in 0/12/4 'lük performansı dikkat çekti.
Serinin ikinci maçında NASR Esports, 19-12'lik skorla Galakticos'u mağlup ederek durumu 2-0'a getirdi. Bu maçta NASR Esports adına alt koridorda Varus karakterini oynayan Black rakiplerine 29.2 bin hasar vererek ön plana çıkan isim oldu.
Serinin son maçını da 11-8 kazanan NASR Esports, adını finale yazdıran taraf olmayı başardı.
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