Efsane futbol oyunu Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor!

90'lı yılların efsane futbol oyunu Sociable Soccer, erken erişim olarak 2017'de Steam'de satışa çıkmasına karşın daha sonrasında yayından kaldırılmıştı. Sociable Soccer'ın PC ve konsollar için yayınlanacağı resmen açıklandı. İşte detaylar...

1990'larda oyunseverlerin tutkuyla oynadığı Sociable Soccer'dan iyi haber geldi. Oyunun PC ve oyun konsollarına geleceği resmen açıklandı.

2017'de Steam'de erken erişime açılan fakat 2019'da kaldırılan Sociable Soccer'ı o dönem alan kullanıcılar, oyun için ekstra ödeme yapmayacak. O kullanıcılara Steam kodu verilecek ve ücretsiz sahip olması sağlanacak.

SOCIABLE SOCCER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunun geliştiricileri Tower Studios ve KPL, Sociable Soccer'ın 2022 yılının ilkbahar aylarında PS4, PS5, Switch, Xbox Series X/S ve Steam'de satışa sunulacağını açıkladı.

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