06 Kasım 2021, Cumartesi

E SPOR

eFootball 2022'de hatalar giderilmedi! Güncelleme ertelendi ve para iadesi başladı

eFootball 2022 güncellemesi ertelendi!
E SPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2021 Giriş Tarihi: 05.11.2021

Konami'nin Eylül ayında oyunseverlere sunduğu eFootball 2022'de büyük sorunlar yer almış ve yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Şirket yapılacak güncellemeyle birlikte tüm hataların giderileceğini duyursa da, 1.0.0 güncellemesi 2022'ye ertelendi ve para iade süreci başladı.

Yayıncılığını Konami'nin yaptığı eFootball 2022'de yapılan hatalar, eleştirileri de beraberinde getirdi.

Şirket, 11 Kasım 2021'de yapacağı güncellemeyle birlikte bu sorunları gidereceğini duyursa da, daha sonrasında Twitter hesabındaki duyuruyla 1.0.0 güncellemesinin ertelendiğini açıkladı.

PARA İADESİ BAŞLADI

Oyunun premium paketini satıştan kaldıran KONAMI, bu paketi alan oyunculara para iadesi yapacağını da belirtti. İsteyen oyuncular paralarını geri alabilir veya tam sürümü bekleyebilir.

HATALAR GİDERİLECEK

1.0.0 güncellemesi her ne kadar ertelenmiş olsa da, şirket 0.9.1 güncellemesini yayınlayacak ve hataların büyük bir çoğunluğunu giderecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
E SPOR HABERLERİ
CoD Vanguard resmen piyasaya çıktı! İşte sistem gereksinimleri CoD Vanguard resmen piyasaya çıktı! İşte sistem gereksinimleri
Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor! Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor!
Forza Horizon 5’in ilk inceleme videosu yayınlandı! Forza Horizon 5'in ilk inceleme videosu yayınlandı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör