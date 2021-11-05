eFootball 2022'de hatalar giderilmedi! Güncelleme ertelendi ve para iadesi başladı
Konami'nin Eylül ayında oyunseverlere sunduğu eFootball 2022'de büyük sorunlar yer almış ve yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Şirket yapılacak güncellemeyle birlikte tüm hataların giderileceğini duyursa da, 1.0.0 güncellemesi 2022'ye ertelendi ve para iade süreci başladı.
Yayıncılığını Konami'nin yaptığı eFootball 2022'de yapılan hatalar, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Şirket, 11 Kasım 2021'de yapacağı güncellemeyle birlikte bu sorunları gidereceğini duyursa da, daha sonrasında Twitter hesabındaki duyuruyla 1.0.0 güncellemesinin ertelendiğini açıkladı.
PARA İADESİ BAŞLADI
Oyunun premium paketini satıştan kaldıran KONAMI, bu paketi alan oyunculara para iadesi yapacağını da belirtti. İsteyen oyuncular paralarını geri alabilir veya tam sürümü bekleyebilir.
HATALAR GİDERİLECEK
1.0.0 güncellemesi her ne kadar ertelenmiş olsa da, şirket 0.9.1 güncellemesini yayınlayacak ve hataların büyük bir çoğunluğunu giderecek.
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