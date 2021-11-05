06 Kasım 2021, Cumartesi

E SPOR

Forza Horizon 5'in ilk inceleme videosu yayınlandı! Forza Horizon 5'in fiyatı ne kadar ve ne zaman çıkacak?

Forza Horizon 5’in ilk inceleme videosu yayınlandı!
E SPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.11.2021

Microsoft'un en çok tercih edilen yarış oyunları arasında olan Forza Horizon serisinin 5. oyununun ilk incelemesi resmen yayınlandı. Oyun 2021 yılının en yüksek not ortalamasına sahip yapımı olmayı da başardı. Oyunun fiyat listesini ve ne zaman oyunseverlerin beğenisine sunulacağını haberimizde bulabilirsiniz...

Microsoft'un 11 Kasım'da oyunseverlerin beğenisine sunacağı Forza Horizon 5'in ilk incelemesi yayınlandı.

Oyun kısa süre içerisinde birçok siteden 10 tam puan almayı başarırken, 2021'in en yüksek not ortalamasına sahip yapımı olmayı da başardı. 76 sitenin incelemesine firen Forza Horizon 5, 91/100'lük puan ortalamasına sahip oldu.

FORZA HORİZON 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
RAM: 8GB
Ekran Kartı: AMD RX 470 / Nvidia GTX 970
VRAM: 4GB
Sabit Disk: 110 GB

Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 version (1909) ya da yükseği
İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
RAM: 16GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX 590 / Nvidia GTX 1070
VRAM: 8GB
Sabit Disk: 110 GB

FORZA HORIZON 5'İN FİYATI NE KADAR? FORZA HORIZON 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Edition şeklinde 3 farklı paketle oyunseverlerin beğenisine sunulacak Forza Horizon 5, 11 Kasım 2021'de yayına çıkacak.

Oyunun Steam üzerindeki fiyatlandırmaları ise şu şekilde olacak:

Forza Horizon 5: Standart Edition - 299 TL

Forza Horizon 5: Deluxe Edition - 399 TL

Forza Horizon 5: Premium Edition - 499 TL

İŞTE OYUNUN İLK İNCELEME VİDEOSU:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
E SPOR HABERLERİ
CoD Vanguard resmen piyasaya çıktı! İşte sistem gereksinimleri CoD Vanguard resmen piyasaya çıktı! İşte sistem gereksinimleri
eFootball 2022 güncellemesi ertelendi! eFootball 2022 güncellemesi ertelendi!
Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor! Sociable Soccer PC ve konsollara geliyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör