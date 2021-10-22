22 Ekim 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds 2021'de ilk yarı finalist Hanwha Life Esports'u geçen T1 oldu!
2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds 2021'de ilk yarı finalist belli oldu. Turnuvanın iki önemli takımı çeyrek final etabında kozlarını paylaştı. Yıldız oyuncu Faker'ın da formasını giydiği T1, Hanwha Life Esports'u 3-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Dünya'nın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends'ta 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Worlds 2021'de adını çeyrek finale yazdırmayı başaran 8 takım, yarı final bileti için karşı karşıya geldi. Turnuvanın iki önemli takımı T1 ile Hanwha Life Esports kozlarını paylaştı. Mücadeleyi yıldız oyuncu Faker'ın da formasını giydiği T1, 3-0'lık net bir skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
T1'in rakibi DWG Kia ile Mad Lions maçının kazananı olacak. DWG Kia - Mad Lions maçı 24 Ekim günü oynanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
E SPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...