22 Ekim 2021, Cuma

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League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds 2021'de ilk yarı finalist Hanwha Life Esports'u geçen T1 oldu!

Worlds 2021’de ilk yarı finalist T1 oldu!
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Giriş Tarihi: 22.10.2021

2021 League of Legends Dünya Şampiyonası Worlds 2021'de ilk yarı finalist belli oldu. Turnuvanın iki önemli takımı çeyrek final etabında kozlarını paylaştı. Yıldız oyuncu Faker'ın da formasını giydiği T1, Hanwha Life Esports'u 3-0 yenerek adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

Dünya'nın en popüler oyunları arasında yer alan League of Legends'ta 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Worlds 2021'de adını çeyrek finale yazdırmayı başaran 8 takım, yarı final bileti için karşı karşıya geldi. Turnuvanın iki önemli takımı T1 ile Hanwha Life Esports kozlarını paylaştı. Mücadeleyi yıldız oyuncu Faker'ın da formasını giydiği T1, 3-0'lık net bir skorla kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

T1'in rakibi DWG Kia ile Mad Lions maçının kazananı olacak. DWG Kia - Mad Lions maçı 24 Ekim günü oynanacak.

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