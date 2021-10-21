Rockstar Games'in yeni iş ilanı GTA 6'nın yeni ayrıntılarını ortaya çıkardı!
Geçtiğimiz saatlerde çıkan Rockstar Games'in iş ilanına göre GTA 6 beklediğimizden çok daha detaylı ve gerçekçi bir dünya ile karşımıza çıkacak. Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 şu anda ne yazık ki resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak şirketin şu anda geliştirdiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz saatlerde de GTA 6 olabilecek bir oyun ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı GTA serisinin yeni oyunu GTA 6 şu anda ne yazık ki resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak şirketin şu anda geliştirdiği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz saatlerde de GTA 6 olabilecek bir oyun ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İNANDIRICI BİR DÜNYA
Comicbook'un fark ettiği üzere Rockstar Games'in New Englands stüdyosunda VFX Artist aranıyor. İş ilanını detaylarına baktığımızda ise işe alınacak kişinin çevreye, karaktere, silahlara, araçlara ve daha fazlasına ekstra detaylar ekleyerek daha gerçekçi ve inandırıcı bir dünya yaratması bekleniyor.
Daha da detaylara baktığımızda oyuna eklenecek olan küçük böceklerden, binalardan damlayan yağmur damlalarına ve gökdelenlerin yıkılması ile birlikte ortaya çıkacak yıkımın detayına kadar uzanıyor. Bunları ne derecede oyuna ekleyebilecekler elbette bilemiyoruz ancak Red Dead Redemption 2'nin detay seviyesini düşündüğümüzde böylesine bir detayı Rockstar'dan başkasının yapamayacağıı görebiliyoruz.
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