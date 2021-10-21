Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 yeni sürümleri ertelendi!

CD Projekt Red'in yayıncısı ve geliştiricisi olduğu Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 sevenlere kötü haber geldi. Şirket yaptığı açıklamayla PlayStation 5 ve Xbox Series X yeni nesil sürümlerinin 2022'ye ertelendiğini duyurdu.

Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3'ün yayıncısı ve geliştiricisi CD Projekt Red, yaptığı açıklamayla oyunseverlere kötü haberi verdi.

Şirket Twitter hesabından yaptığı açıklamayla oyunlara gelecek güncellemelerin ertelendiğini açıkladı ve net bir tarih vermedi. Buna karşın Cyberpunk 2077'nin güncellemesinin en geç Mart 2022 olabileceği konuşulurken, The Witcher 3'ün Temmuz 2022'ye kadar çıkabileceği belirtildi.

Şirketin yaptığı açıklama şu şekilde:

Sayın arkadaşlar,

Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild Hunt için planlanan oldukça önemli yeni nesil güncellemelerimiz bulunmakta. Oyunlarda görev alan çalışma ekibimizin tavsiyeleri doğrultusunda, iki yapım için de hazırlanan yükseltmeleri, 2022'ye ertelemiş bulunmaktayız.

İlk hedefimiz, Cyberpunk 2077 için planlanan güncellemeyi 2022'nin ilk çeyreğinde sizlere sunmak. Hemen arkasından ikinci çeyrekte de The Witcher 3: Wild Hunt yükseltmesini hazır hale getireceğiz.

Bunu en doğru şekilde yapmak istiyoruz.

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