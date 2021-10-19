Age of Empires IV’ten yeni bir oynanış videosu geldi

En çok beğenilen ve oynanan strateji oyunlarından Age of Empires 4'ün 38 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayına sunuldu. Peki Age of Empires IV ne zaman çıkacak? Age of Empires IV'ün sistem gereksinimleri neler? İşte tüm detaylar...

Relic Entertainment'ın geliştiricisi olduğu Age of Empires IV'ten 38 dakikalık yeni bir oynanış videosu geldi.

Fransa ve Çin'in karşı karşıya savaştığı videoda, oyunun nasıl oynanacağına dair bilgiler elde edebiliyoruz. Oyunla ilgili geçtiğimiz haftalarda da video yayına girmişti.

AGE OF EMPIRES IV NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyunseverler tarafından çokça tercih edilen strateji oyunları arasında bulunan Age of Empires IV, 28 Ekim 2021 tarihinde bilgisayarlar için çıkacak.

Age of Empires 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel HD 520 veya AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 3.6 GHz 6-core veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 ya da AMD Radeon RX 570 GPU (4GB VRAM)

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

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