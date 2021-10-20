20 Ekim 2021, Çarşamba

E SPOR

Xbox Game Pass Microsoft'un beklentilerini karşılayamadı!

Game Pass beklentileri karşılayamadı!
E SPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.10.2021

Xbox Game Pass, Microsoft'un beklediği büyüme hedefine ulaşamadı. Game Pass abonelik sisteminde yüzde 47 büyüme beklenirken bu oran yüzde 37'de kaldı. İşte detaylar...

Microsoft'un yayınladığı raporlara göre şirket Xbox Game Pass'te istediği hedeflere ulaşamadı.

Microsoft Xbox Game Pass'te abonelik sisteminin yüzde 37 arttığını duyururken, hedefin yüzde 47 olduğu belirtildi. Ayrıca şirket abonelik sistemi için 2020 yılında yüzde 71 hedefi koyarken bu oran yüzde 86 olarak gerçekleşmişti.

Xbox'ta abonelik sistemi günden güne büyürken, Microsoft'un yüzde 47'lik hedefi bu yıl için gerçekleşemedi. Ancak sisteme yeni entegre edilecek Age of Empires IV, Forza Horizon 5 ve Halo Infinite gibi oyunların aboneliğe nasıl bir katkı sağlayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

God of War PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
E SPOR HABERLERİ
PS Store’da Cadılar Bayramı indirimi başladı! PS Store'da Cadılar Bayramı indirimi başladı!
God of War PC’ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı God of War PC'ye geliyor! İşte çıkış tarihi ve fiyatı
Age of Empires IV’ten yeni bir oynanış videosu geldi Age of Empires IV'ten yeni bir oynanış videosu geldi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör