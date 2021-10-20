Xbox Game Pass Microsoft'un beklentilerini karşılayamadı!
Xbox Game Pass, Microsoft'un beklediği büyüme hedefine ulaşamadı. Game Pass abonelik sisteminde yüzde 47 büyüme beklenirken bu oran yüzde 37'de kaldı. İşte detaylar...
Microsoft'un yayınladığı raporlara göre şirket Xbox Game Pass'te istediği hedeflere ulaşamadı.
Microsoft Xbox Game Pass'te abonelik sisteminin yüzde 37 arttığını duyururken, hedefin yüzde 47 olduğu belirtildi. Ayrıca şirket abonelik sistemi için 2020 yılında yüzde 71 hedefi koyarken bu oran yüzde 86 olarak gerçekleşmişti.
Xbox'ta abonelik sistemi günden güne büyürken, Microsoft'un yüzde 47'lik hedefi bu yıl için gerçekleşemedi. Ancak sisteme yeni entegre edilecek Age of Empires IV, Forza Horizon 5 ve Halo Infinite gibi oyunların aboneliğe nasıl bir katkı sağlayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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