Dota2 The International'da şampiyon Team Spirit!

Dota2 The International'da büyük final heyecanı nefesleri kesti. Yarı finalde Team Secret'ı 2-0 geçen PSG.LGD ve yine Team Secret'ı 2-1'lik skorla eleyen Team Spirit büyük finalde karşı karşıya geldi. 5 maçın oynandığı büyük final serisini Team Spirit 3-2 kazandı ve şampiyon oldu.

Dota2 The International'de şampiyonun adı Team Spirit oldu.

Büyük finalde PSG.LGD ile Team Spirit eşleşirken, iki takım da yarı finalde Team Secret'ı eleyerek finalist oldu. Final serisinde Team Spirit, rakibini 5 oyun sonucunda 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğa uzandı.

Team Spirit bu şampiyonlukla yaklaşık 18.2 milyon dolarlık bir ödülün sahibi oldu. Şampiyonanın ikincisi PSG.LGD ise yaklaşık 5.2 milyon dolar kazandı.

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