BattleField 2042 Hazard Zone'un fragmanı yayınlandı
BattleField 2042 Hazard Zone'un fragmanı yayınlandı. Fragmanla birlikte modun nasıl olacağı da ortaya çıkmış oldu. İşte Battlefield 2042 Hazard Zone hakkında tüm bilinmesi gerekenler...
DICE tarafından geliştirilen Battlefield 2042'nin yeni oyun modu Hazard Zone yayınlanan fragmanla birlikte tanıtılmış oldu. Fragmandaki detaylarla birlikte oyun modunun nasıl olacağı hakkında bilgi verildi.
Oyunun bu modunda 4 kişilik ekipler yer alacak ve veri sürücülerinin bulunması istenecek. Bu sürücüler bulunup belirlenen yere teslim edilmesi halinde ise oyun kazanılacak. Bu sırada oyuncular, rakip takım oyuncularının yanı sıra oyundaki fırtınaya da meydan okumaya çalışacak.
Bu oyun modunda maksimum 128 oyuncu yer alacak.
İşte BattleField 2042 Hazard Zone'un yayınlanan fragmanı:
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