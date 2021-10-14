Dota2 The International’da günün maçları tamamlandı!

Dota2 2021 The International heyecanı 4 maçla devam etti.

Kaybedenler Grubu'nda (Alt grup) T1 ile Alliance karşılaştı ve T1 2-0'lık sonuçla maçları kazanmasını bildi. Bir diğer maçta ise Vici Gaming, Evil Geniuses'la kozlarını paylaştı ve 2-1 mağlup etti.

Kazananlar Grubu'nda (Üst grup) ise Team Secret, Invictus Gaming'i 2-0'lık sonuçla mağlup etti ve finallere yükseldi. PSG.LGD ise Virtus.pro'yu 2-0'lık skorla yendi ve finallere yükselen bir diğer takım oldu.

Finale yükselen Team Secret ile PSG.LGD; 16 Ekim Cumartesi günü büyük finalde yer almak için kozlarını paylaşacak.

İşte günün sonuçları:

T1 2-0 Alliance

Vici Gaming 2-1 Evil Geniuses

Invictus Gaming 0-2 Team Secret

PSG.LGD 2-0 Virtus.pro

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