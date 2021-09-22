22 Eylül 2021, Çarşamba

FUTBOL

FIFA 2022'de Süper Lig'in 'en'leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

Dünyada milyonlarca oyunseverin takip ettiği popüler futbol oyunu FIFA 2022'de, Süper Lig'de en yüksek reytinge sahip oyuncular açıklandı. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Batshuayi gibi yıldızlar bulunurken, Fenerbahçe'de ise Mesut Özil yer alıyor. Galatasaray'da yılların deneyimi Fernando Muslera kaleyi korurken, Trabzonspor ise Marek Hamsik'i renklerine bağlayarak adından söz ettirdi. Peki, FIFA2022'de en yüksek reytingli oyuncu kim? İşte o liste... | Son dakika spor haberleri

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 Giriş Tarihi: 22.09.2021

FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları listesi açıklandı.

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

KIM MIN-JAE, FENERBAHÇE - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MBAYE DIAGNE, GALATASARAY - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

TAYLAN ANTALYALI, GALATASARAY - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ALEXANDRU MAXIM, GAZİANTEP - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ABDÜLKADİR ÖMÜR, TRABZONSPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

BORJA, ALANYASPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

LUCAS CASTRO, ADANA DEMİRSPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

JOAO NOVAIS, ALANYASPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ANDREA BERTOLACCI, KARAGÜMRÜK - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

JUANFRAN, ALANYASPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

NURİ ŞAHİN, ANTALYASPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ADEM BÜYÜK, YENİ MALATYASPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MANUEL FERNANDES, KAYSERİSPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

DJANINY, TRABZONSPOR - 74

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

YOUNES BELHANDA, ADANA DEMİRSPOR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

YANN KARAMOH, KARAGÜMRÜK - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MUSTAFA MUHAMMED, GALATASARAY - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ATTILA SZALAI, FENERBAHÇE - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

STEFANO OKAKA, BAŞAKŞEHİR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

SIMON DELI, ADANA DEMİRSPOR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MERGIM BERISHA, FENERBAHÇE - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

CHRISTIAN LUYINDAMA, GALATASARAY- 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

CYLE LARIN, BEŞİKTAŞ - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

DENİZ TÜRÜÇ, BAŞAKŞEHİR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ENNER VALENCIA, FENERBAHÇE - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

KEVIN N'KOUDOU, BEŞİKTAŞ - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

SERDAR DURSUN, FENERBAHÇE - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

FILIP NOVAK, FENERBAHÇE - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

JUNIOR CAIÇARA, BAŞAKŞEHİR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

OMAR ELABDELLAOUI, GALATASARAY - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

SERDAR AZİZ, FENERBAHÇE - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

LEROY FER, ALANYASPOR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ANDREA POLI, ANTALYASPOR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

LOIC REMY, RİZESPOR - 75

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

DIEGO ROSSI, FENERBAHÇE - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

GERVINHO, TRABZONSPOR - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

İRFAN CAN KAHVECİ, FENERBAHÇE - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

FABIO BORINI, FATİH KARAGÜMRÜK - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

JOSE SOSA, FENERBAHÇE - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ATIBA HUTCHINSON, BEŞİKTAŞ - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

BATSHUAYI, ADANA DEMİRSPOR - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MARIO BALOTELLI, ADANA DEMİRSPOR - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

SOFIANE FEGHOULI, GALATASARAY - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

VAN AANHOLT, GALATASARAY -- 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

FAJR, SİVASSPOR - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MERT GÜNOK, BEŞİKTAŞ - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

VARGAS, ADANA DEMİRSPOR - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

DIMITROIS PELKAS, FENERBAHÇE - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

RYAN BABEL, GALATASARAY - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

VITOR HUGO, TRABZONSPOR - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

CANER ERKİN, FATİH KARAGÜMRÜK - 76

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MARCAO, GALATASARAY - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

DAVIDSON, ALANYASPOR - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

NACER CHADLI, BAŞAKŞEHİR - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MAX GRADEL, SİVASSPOR - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

GUSTAVO, FENERBAHÇE - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

BIGLIA, FATİH KARAGÜMRÜK - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

BAKASETAS, TRABZONSPOR - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ROSIER, BEŞİKTAŞ - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

ALTAY BAYINDIR, FENERBAHÇE - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

TEIXEIRA, BEŞİKTAŞ - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

BRUNO PERES, TRABZONSPOR - 77

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

SVENSSON, ADANA DEMİRSPOR - 78

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

NWAKAEME, TRABZONSPOR - 78

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

DOMAGOJ VIDA, BEŞİKTAŞ - 78

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

GHEZZAL, BEŞİKTAŞ - 79

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

UĞURCAN ÇAKIR, TRABZONSPOR - 79

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MAREK HAMSIK, TRABZONSPOR - 80

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE - 80

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

FERNANDO MUSLERA, GALATASARAY - 81

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MEHDI BENATIA, FATİH KARAGÜMRÜK - 81

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

EDIN VISCA, BAŞAKŞEHİR - 81

FIFA 2022’de Süper Lig’in ’en’leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi

MIRALEM PJANIC, BEŞİKTAŞ - 82

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