FIFA 2022'de Süper Lig'in 'en'leri belli oldu! İşte o liste ve zirvenin sahibi
Dünyada milyonlarca oyunseverin takip ettiği popüler futbol oyunu FIFA 2022'de, Süper Lig'de en yüksek reytinge sahip oyuncular açıklandı. Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Batshuayi gibi yıldızlar bulunurken, Fenerbahçe'de ise Mesut Özil yer alıyor. Galatasaray'da yılların deneyimi Fernando Muslera kaleyi korurken, Trabzonspor ise Marek Hamsik'i renklerine bağlayarak adından söz ettirdi. Peki, FIFA2022'de en yüksek reytingli oyuncu kim? İşte o liste... | Son dakika spor haberleri
FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları listesi açıklandı.
KIM MIN-JAE, FENERBAHÇE - 74
MBAYE DIAGNE, GALATASARAY - 74
TAYLAN ANTALYALI, GALATASARAY - 74
ALEXANDRU MAXIM, GAZİANTEP - 74
ABDÜLKADİR ÖMÜR, TRABZONSPOR - 74
BORJA, ALANYASPOR - 74
LUCAS CASTRO, ADANA DEMİRSPOR - 74
JOAO NOVAIS, ALANYASPOR - 74
ANDREA BERTOLACCI, KARAGÜMRÜK - 74
JUANFRAN, ALANYASPOR - 74
NURİ ŞAHİN, ANTALYASPOR - 74
ADEM BÜYÜK, YENİ MALATYASPOR - 74
MANUEL FERNANDES, KAYSERİSPOR - 74
DJANINY, TRABZONSPOR - 74
YOUNES BELHANDA, ADANA DEMİRSPOR - 75
YANN KARAMOH, KARAGÜMRÜK - 75
MUSTAFA MUHAMMED, GALATASARAY - 75
ATTILA SZALAI, FENERBAHÇE - 75
STEFANO OKAKA, BAŞAKŞEHİR - 75
SIMON DELI, ADANA DEMİRSPOR - 75
MERGIM BERISHA, FENERBAHÇE - 75
CHRISTIAN LUYINDAMA, GALATASARAY- 75
CYLE LARIN, BEŞİKTAŞ - 75
DENİZ TÜRÜÇ, BAŞAKŞEHİR - 75
ENNER VALENCIA, FENERBAHÇE - 75
KEVIN N'KOUDOU, BEŞİKTAŞ - 75
SALİH UÇAN, BEŞİKTAŞ - 75
SERDAR DURSUN, FENERBAHÇE - 75
FILIP NOVAK, FENERBAHÇE - 75
JUNIOR CAIÇARA, BAŞAKŞEHİR - 75
OMAR ELABDELLAOUI, GALATASARAY - 75
SERDAR AZİZ, FENERBAHÇE - 75
LEROY FER, ALANYASPOR - 75
ANDREA POLI, ANTALYASPOR - 75
LOIC REMY, RİZESPOR - 75
DIEGO ROSSI, FENERBAHÇE - 76
GERVINHO, TRABZONSPOR - 76
İRFAN CAN KAHVECİ, FENERBAHÇE - 76
FABIO BORINI, FATİH KARAGÜMRÜK - 76
JOSE SOSA, FENERBAHÇE - 76
ATIBA HUTCHINSON, BEŞİKTAŞ - 76
BATSHUAYI, ADANA DEMİRSPOR - 76
MARIO BALOTELLI, ADANA DEMİRSPOR - 76
SOFIANE FEGHOULI, GALATASARAY - 76
VAN AANHOLT, GALATASARAY -- 76
ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ - 76
FAJR, SİVASSPOR - 76
MERT GÜNOK, BEŞİKTAŞ - 76
VARGAS, ADANA DEMİRSPOR - 76
DIMITROIS PELKAS, FENERBAHÇE - 76
RYAN BABEL, GALATASARAY - 76
VITOR HUGO, TRABZONSPOR - 76
CANER ERKİN, FATİH KARAGÜMRÜK - 76
MARCAO, GALATASARAY - 77
DAVIDSON, ALANYASPOR - 77
NACER CHADLI, BAŞAKŞEHİR - 77
MAX GRADEL, SİVASSPOR - 77
GUSTAVO, FENERBAHÇE - 77
BIGLIA, FATİH KARAGÜMRÜK - 77
BAKASETAS, TRABZONSPOR - 77
ROSIER, BEŞİKTAŞ - 77
ALTAY BAYINDIR, FENERBAHÇE - 77
TEIXEIRA, BEŞİKTAŞ - 77
BRUNO PERES, TRABZONSPOR - 77
SVENSSON, ADANA DEMİRSPOR - 78
NWAKAEME, TRABZONSPOR - 78
DOMAGOJ VIDA, BEŞİKTAŞ - 78
GHEZZAL, BEŞİKTAŞ - 79
UĞURCAN ÇAKIR, TRABZONSPOR - 79
MAREK HAMSIK, TRABZONSPOR - 80
MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE - 80
FERNANDO MUSLERA, GALATASARAY - 81
MEHDI BENATIA, FATİH KARAGÜMRÜK - 81
EDIN VISCA, BAŞAKŞEHİR - 81
MIRALEM PJANIC, BEŞİKTAŞ - 82
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