FIFA ve EA Sports arasında büyük lisans krizi!
Futbolseverlerin yıllardır oynadığı FIFA'nın geleceği tehlikeye girdi. Oyunun yapımcısı EA Sports, 10 yıllık yeni lisans anlaşması yapmak isterken; FIFA'nın 2.5 milyar Dolar talep etmesi nedeniyle kriz çıktı. İşte detaylar...
Futbolseverlerin yıllardır beğeniyle oynadığı FIFA serisinin geleceği tehlikede...
New York Times'ta çıkan habere göre, FIFA ile EA Sports arasında gerçekleştirilen lisans görüşmelerinde yaşanan ödeme anlaşmazlığı serinin geleceği için dev bir engel oluşturuyor.
2022'deki Katar Dünya Kupası sonrasında taraflar arasında daha önce yapılan 10 yıllık anlaşmanın bitecek olması nedeniyle görüşmeye başlayan iki şirket, son görüşmede büyük anlaşmazlık içine girdi.
FIFA'ya şu anda yıllık 150 milyon dolarlık ödeme yapan EA Sports, her 4 yıl için 1 milyar dolar isteyen FIFA'nın bu talebi karşısında büyük bir şok yaşadı.
Anlaşmaya mevcut şartlarla devam etmek isteyen EA Sports'un tarafların anlaşmaya varamaması halinde oyunun adını değiştirerek farklı bir alternatif oyun planı üzerinde çalışmayı düşündüğü kaydedildi.
FIFA ve EA Sports rakam üzerinde anlaşma sağlayamazsa FIFA futbol oyunu serisi 2022 yılından sonra yüksek ihtimalle farklı bir isimle ve lisanssız olarak yoluna devam edecek.
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