15 Ekim 2021, Cuma

E SPOR

FIFA ve EA Sports arasında büyük lisans krizi!

FIFA ve EA Sports arasında büyük kriz!
E SPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.10.2021

Futbolseverlerin yıllardır oynadığı FIFA'nın geleceği tehlikeye girdi. Oyunun yapımcısı EA Sports, 10 yıllık yeni lisans anlaşması yapmak isterken; FIFA'nın 2.5 milyar Dolar talep etmesi nedeniyle kriz çıktı. İşte detaylar...

Futbolseverlerin yıllardır beğeniyle oynadığı FIFA serisinin geleceği tehlikede...

New York Times'ta çıkan habere göre, FIFA ile EA Sports arasında gerçekleştirilen lisans görüşmelerinde yaşanan ödeme anlaşmazlığı serinin geleceği için dev bir engel oluşturuyor.

2022'deki Katar Dünya Kupası sonrasında taraflar arasında daha önce yapılan 10 yıllık anlaşmanın bitecek olması nedeniyle görüşmeye başlayan iki şirket, son görüşmede büyük anlaşmazlık içine girdi.

FIFA'ya şu anda yıllık 150 milyon dolarlık ödeme yapan EA Sports, her 4 yıl için 1 milyar dolar isteyen FIFA'nın bu talebi karşısında büyük bir şok yaşadı.

Anlaşmaya mevcut şartlarla devam etmek isteyen EA Sports'un tarafların anlaşmaya varamaması halinde oyunun adını değiştirerek farklı bir alternatif oyun planı üzerinde çalışmayı düşündüğü kaydedildi.

FIFA ve EA Sports rakam üzerinde anlaşma sağlayamazsa FIFA futbol oyunu serisi 2022 yılından sonra yüksek ihtimalle farklı bir isimle ve lisanssız olarak yoluna devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
E SPOR HABERLERİ
BattleField 2042 Hazard Zone’un fragmanı yayınlandı BattleField 2042 Hazard Zone'un fragmanı yayınlandı
CoD Vanguard’a Zombie modu geldi! CoD Vanguard'a Zombie modu geldi!
PUBG’de yeni özellik! Yaralanan takım arkadaşları... PUBG'de yeni özellik! Yaralanan takım arkadaşları...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör