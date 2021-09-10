10 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika espor haberleri: League of Legends 2021 Dünya Şampiyonası (Worlds 2021) nerede gerçekleşecek?
League of Legends'ta her yıl düzenli olarak organize edilen Dünya Şampiyonası (Worlds 2021) bu yıl da nefes kesecek. Ülkemizi dev organizasyonda bu yıl, VFŞL lideri ve TBF'nin kazananı Galatasaray Espor temsil edecek. Peki 2021 Dünya Şampiyonası nerede düzenlenecek? İşte detaylar...
League of Legends evreninde her yıl düzenli olarak organize edilen Dünya Şampiyonası, bu yıl da heyecanla bekleniyor. Dünyanın her yerinden bir çok önemli takımın mücadele edeceği organizasyonda, ülkemizi bu yıl Galatasaray Espor temsil edecek. Sarı kırmızılıların da mücadele edeceği Worlds 2021, İzlanda'da düzenlenecek. Turnuva 5 Ekim 2021 ve 6 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.
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