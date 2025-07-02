Ülkemizde Beşiktaş'ı da çalıştıran Giovanni van Bronckhorst'un yeni görevi belli oldu.
Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı çalıştırıcının teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığına getirildiğini açıkladı.
Son olarak UEFA bünyesinde Maç Analisti olarak görev yapan Van Bronckhorst, Temmuz-Kasım 2024 tarihleri arasında Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini yürütmüştü.
Liverpool FC can confirm a number of new appointments within Arne Slot's coaching staff ahead of 2025-26 🙌 Welcome, Giovanni van Bronckhorst and Xavi Valero 👋🔴— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2025