La Liga 14. hafta maçında Leganes deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Arda maçta attığı bir çalımla tribünlerden büyük alkış topladı. İşte o anlar...

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Leganes'e konuk olduğu İspanya La Liga 14. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Arda, mücadelede attığı bir çalımla hem rakibini üzdü hem de tribünlerden alkış topladı.

İşte genç yıldızın attığı o çalım...

BİR DE ASİST YAPTI

Maçta oynadığı futbolla beğeni toplayan Arda, mücadelenin 66. dakikasında Valverde'nin attığı golün de asistini yaptı.Genç yetenek maçın 75. dakikasında yerini Brahim Diaz'a bıraktı.