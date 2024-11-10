La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Reale Arena'da Real Sociedad'a konuk oldu.
Ev sahibi R. Sociedad mücadeleden 33. dakikada Sheraldo Becker'in attığı golle 1-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin 13. dakikasında Robert Lewandowski'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından galibiyet serisi sona eren lider Barcelona 33 puanda kaldı; 18. sıradaki Real Sociedad ise 18 puana yükseldi.
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, milli ara sonrası, 13 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te Celta Vigo'ya konuk olacak, Real Sociedad ise 21 Kasım Perşembe saat 23.00'te Jove ile deplasmanda karşılaşacak.