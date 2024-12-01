İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool sahasında konuk ettiği, Manchester City'i 2-0 mağlup etti ve en yakın takipçileriyle aradaki puan farkını 9'a çıkardı.

Premier Lig'in 13. haftasında Liverpool, Anfield'da ağırladığı Manchester City'yi 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Cody Gakpo ve 78. dakikada penaltıdan Muhammed Salah kaydetti.

LIVERPOOL BÜYÜK AVANTAJ ELDE ETTİ

Bu sezon 13. lig maçında 11. galibiyetini elden Liverpool, puanını 34'e çıkardı. En yakın takipçisi 15 puanlı Arsenal ve Chelsea ile aradaki puan farkını 9'a çıkaran Liverpool, şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

MANCHESTER CITY'NİN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Arka arkaya maçlar kaybederek taraftarlarını üzen Manchester City, Premier Lig'de üst üste 4. kez yenildi.

Guardiola'nın kötü gidişata çözüm bulamadığı takım 23 puanda kaldı ve 5. sıraya kadar geriledi.

SALAH BİR ALANDA DAHA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Kırmızılar'ın Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah, Man City karşısında 1 gol ve 1 asistle mücadele ederek oyunda büyük pay sahibi oldu.

Salah kariyerinde 36. Premier Lig maçında en az 1 gol ve 1 asist yapmış oldu. Bununla birlikte Mısırlı oyuncu bu alanda zirvede olan Wayne Rooney ile rakamları eşitledi.