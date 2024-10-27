Bayern Münih, Bundesliga'nın 8. haftasında, Bochum deplasmanına konuk oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenilerek morali bozulan Bayern Münih, Bochum'u 5-0'lık farklı skorla devirerek yara sardı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Michael Olise, 26. dakikada Jamal Musiala, 57. dakikada Harry Kane, 65. dakikada Leroy Sane ve 71. dakikada Kingsley Coman kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 20'ye yükseltti. Ligin dibine demir atan Bochum, 1 puanda kaldı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında sahasında Union Berlin'i ağırlayacak. Bochum, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.