Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart, resmi sosyal medya hesabından Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Stuttgart, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stuttgart ve Ömer Beyaz, 30 Haziran 2025'e kadar sürecek olan sözleşmeyi erken fesih konusunda anlaştı. 2021 yazında Fenerbahçe İstanbul'dan Stuttgart'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, o günden bu yana Bundesliga'da dört maç ve Stuttgart adına bir DFB Kupası maçına çıktı. Formaya olan bağlılığınız için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz Ömer!" notunu düştü.