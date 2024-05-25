Celtic 1-0 Rangers (Maç sonucu ÖZET) | İskoçya Kupası'nda şampiyon Celtic

İskoçya Kupası finalinde iki ezeli rakip Celtic ile Rangers karşı karşıya geldi. Celtic, mücadelenin 90. dakikasında gelen golle Rangers'ı 1-0 mağlup etti ve İskoçya Kupasını müzesine götürdü.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.05.2024- 19:06