La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında Real Mallorca'yı Rüdiger'in golüyle 1-0 yendi. Eflatun beyazlılar puanını 48 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Geçirdiği sakatlığı atlatan ve uzun süre sonra maç kadrosuna alınan Arda Güler mücadelede süre bulamadı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti maç sonu düzenlenen basın toplantısında Arda ile ilgili konuştu.

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid sahasında Real Mallorca 'yı Rüdiger'in golüyle 1-0 yendi.

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu.

Arda Güler'i neden oynatmadığını açıklayan Ancelotti, sakatlıktan yeni kurtulan yıldız isim için acele etmek istemediklerini söyledi.

İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızın uzun yıllar Real Madrid'de olacağını ve ona güvendiklerini ifade ederken şunları kaydetti:

"Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu. Ona güveniyoruz. Burada uzun yıllar olacak, 1-2 maç oynamamasının ne önemi var? Cumartesi günü oynanacak Arandina maçında bugün oynamayan oyuncular görev alacak."