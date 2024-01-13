Newcastle United 2-3 Manchester City (Maç sonucu ÖZET)

İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda konuğu olduğu Newcastle United'ı uzatma bölümünde gelen golle 3-2 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 22:32