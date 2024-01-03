Fransa Süper Kupası finalinde Paris Saint-Germain, Toulouse'u 2-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu. PSG'nin gollerini Kang-In Lee ve Kylian Mbappe kaydetti.

Fransa Süper Kupası (Trophee des Champions) final maçında PSG ile Toulouse kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan ve 22.45'te başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında Paris Saint-Germain, Kang-In Lee'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala, 44. dakikada bu kez sahneye PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Toulouse farkı kapatmak için bastırsa da PSG rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve maçı 2-0'lık galibiyetle tamamlayarak tarihinde 12. kez Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.