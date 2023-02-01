Manchester United 2-0 Nottingham Forest maç sonucu (MAÇ ÖZETİ)
İngilitere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final eşleşmesinde Manchester United, Nottingham Forest'ı geçerek adını finale yazdıran taraf oldu.
Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 00:58
İngilitere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final eşleşmesinde Manchester United, Nottingham Forest'ı geçerek adını finale yazdıran taraf oldu.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri Martial ve Fred kaydetti.
Bu sonuçla ManU finalde Newcastle United'ın rakibi oldu.
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