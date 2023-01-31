Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeydi! Hakim Ziyech'in yeni takımı...
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. İki dev ara transfer döneminin başından bu yana Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech için nabız yokluyordu. Fransız basını, Faslı futbolcunun yeni takımını duyurdu. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)
Fatih Burak Yıldırım| Dünyadan Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.01.2023- 11:54
İki dev ara transfer döneminin başından bu yana Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech için nabız yokluyordu.
Fransız basını, Faslı futbolcunun yeni takımını duyurdu.