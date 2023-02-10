Brezilya Milli Takımı'nda, Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Tite ile yollar ayrılmıştı.
Brezilya'dan resmi Carlo Ancelotti açıklaması! Yeni teknik direktör…
Brezilya Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Tite ile yollar ayrılmıştı. Brezilya'da, yeni hocanın kim olacağı merak edilirken, Real Madrid'in çalıştırıcısı Carlo Ancelotti ismi gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak iki taraftan da açıklama geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Bora Salgın| Dünyadan Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.02.2023- 20:02
Sambacıların yeni hocasının kim olacağı merak edilirken ESPN, Carlo Ancelotti'nin Brezilya'nın yeni teknik direktörü olacağını iddia etti.
Ancak Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu resmen açıkladı. Yeni teknik direktörün yakın zamanda duyurulacağı ifade edildi.