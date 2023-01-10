Serie A ekiplerinden Inter'de Milan ile oynanacak olan Süper Kupa maçı öncesi Hakan Çalhanoğlu endişesi yaşanıyor. İtalyan ekibinde top koşturan milli futbolcu, Monza maçının 55. dakikasında sakatlanmıştı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Monza maçının 55. dakikasında sakatlanarak yerini Kristjan Asllani'ye bırakmıştı.

İTALYANLAR DUYURDU

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, kalçasındaki sakatlık nedeniyle 18 Ocak'ta Milan'a karşı oynanacak olan Süper Kupa maçını kaçırabilir.

PARMA MAÇINDA YOK

İddialara göre sakatlığı bulunan Nicolò Barella ve Hakan Çalhanoğlu yarın Stadio Meazza'da oyanancak olan Parma maçını kaçırarak ve tıbbi muayeneden geçecek.

ÇALHANOĞLU ENDİŞESİ

Haberin detaylarına göre ise İtalyan orta saha oyuncusunun durumu Inter sağlık ekibini endişelendirmezken Hakan Çalhanoğlu'nun durumu farklı. Milliyet'in derlediği habere göre Inter sağlık ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nun önümüzdeki hafta Milan ile oynanacak olan Süper Kupa karşılaşmasını kaçırabileceğinden korkuyor.