Al Nassr'ın yeni transferi Cristiano Ronaldo PSG karşısında ilk maçına çıkacak!

Al Nassr'ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Al Nassr teknik direktörü Rudi García açıklamasında; Ronaldo'nun PSG ile oynanacak olan hazırlık maçında sahada olacağını ifade etti.

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.01.2023- 15:20