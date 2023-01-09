Cristiano Ronaldo, sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın yolunu tutmuştu.
Portekizli süper yıldız, Suudi Arabistan Pro Ligi'ndeki yabancı sınırlaması nedeniyle henüz takımının formasını giyemedi.
Cristiano Ronaldo, 19 Ocak'ta PSG ile Al-Nassr ve Al-Hilal takımlarının karmasını karşı karşıya getirecek maçta forma giyecek.
"İLK MAÇINA ÇIKACAK"
Al Nassr teknik direktörü Rudi García açıklamasında; "Cristiano Ronaldo, Al-Hilal ve Al-Nassr karmasının Paris Saint-Germain ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasıyla ilk maçına çıkacak." dedi.
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Portekizli yıldız, Suudi Arabistan'daki ilk maçında Lionel Messi'ye rakip olacak. Bu eşleşmenin ikili arasındaki rekabetteki son karşılaşma olacağı tahmin ediliyor.