Cristiano Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike! Yıllar sonra...

Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihi bir anlaşmayla Al-Nassr'a imzayı attı. Ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon Euro'ya yakın bir para kazanacak olan Ronaldo'yu yıllar sonra büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...

Dünyadan Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 31.12.2022- 10:22