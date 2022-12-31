Ronaldo, yeni takımı Al Nassr'a imzayı attı.
Cristiano Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike! Yıllar sonra...
Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, tarihi bir anlaşmayla Al-Nassr'a imzayı attı. Ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 milyon Euro'ya yakın bir para kazanacak olan Ronaldo'yu yıllar sonra büyük bir tehlike bekliyor. İşte detaylar...
37 yaşındaki yıldız oyuncu, bu imzayla en pahalı yıllık geliri de garantilemiş oldu.
TARİHİN EN PAHALISI
Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'da ticari anlaşmalarla birlikte yıllık 200 Milyon Euro'ya yakın para kazanacak.