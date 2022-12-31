Cristiano Ronaldo'dan rekor imza! İşte spor tarihinin en pahalı 10 sözleşmesi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 37 yaşındaki süper yıldız, yaptığı anlaşmayla dünya spor tarihine geçti. İşte yıllık bazda en pahalı 10 sözleşme...
Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon avro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.
Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.