Dünya futbounun efsane isimlerinden olan Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele'nin yaşamını yitirmesi sonrası spor dünyası manşetlerini efsane isim için attı.
Pele'nin vefatı dünya basınında geniş yankı buldu! 'Kral ölümsüzdür'
Futbol tarihinin en iyi oyuncunlarından biri olarak gösterilen Brezilyalı Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele'nin vefatının ardından Brezilya'da 3 günlük yas ilan edilirken; dünya basını efsane ismi manşetlerine taşıdı. İşte Pele'nin vefatı nedeniyle atılan manşetler...
BÜYÜK KRAL' MANŞETİ
Dünya futbolunun ve Brezilya'nın gelmiş geçmiş en büyük efsanelerinden biri olan Pele'nin 82 yaşında hayata veda etmesi herkesi yasa boğdu.
Tüm dünyada 'Siyah İnci' lakaplı büyük golcü için yas tutuldu. Dünya basını manşetlerine Pele'nin vefatını taşıdı, üzüntülerini dile getirdi. Avrupa'dan Asya'ya Güney Amerika'dan ABD'ye kadar her yerde manşetler Pele'ye aitti. Ülkesi Brezilya'da da tüm sayfalar 'Büyük Kral' için hazırlandı.