Sezon başında Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyip Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'a transfer olan Kanadalı oyuncu Cyle Larin, yeni takımında tutunamadı.

LA LIGA'DAN TALİBİ VAR

Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge'da forma şansı bulamayan Larin'e, La Liga ekiplerinden Cadiz talip oldu. Haberde, kulübünde aldığı süreden memnun olmayan Kanadalı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ve Cadiz'in La Liga'da mücadele etmesi sebebiyle teklif ile yakından ilgilendiği yazıldı.

Şu ana kadar Club Brugge formasıyla sadece 194 dakika forma şansı bulan Larin, bu sürede 1 gol kaydedebildi.