Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı ile adı çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

RAI Radio 1'de yayınlanan 'Radio Anch'io Sport' programına konuşan Carlo Ancelotti, "Geleceğin benim için ne getireceğini biliyorum. Günden güne yaşıyorum. Şu an Madrid'de harika vakit geçiriyorum. Bu sezon çok fazla hedefimiz var. Geleceğimi düşünmek için zamanım olacak. 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmem var. Florentino Perez beni göndermezse, sözleşmem bitmeden gitmem." açıklamasını yaptı.

Yeni sona eren Dünya Kupası'nı da değerlendiren Ancelotti, "Harika bir Dünya Kupası oldu ve güzel bir finalle bitti. Arjantin kazanmayı hak etti. Bunun iki nedeni var. İyi oyuncuları vardı ve Julian Alvarez, Enzo Fernandez gibi çok kaliteli gençlerle kadrolarını desteklediler. Fransa da çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Kupanın en genç teknik direktörü olmasına karşın zaferi elde eden Scaloni hakkında gelen soruya Ancelotti, "Olağanüstü bir iş çıkardı. Yeni bir şey denemedi. Oyuncuları doğru yerlerinde oynattı. İyi bir savunma organizasyonu kurdu ve kupaya uzandı." cevabını verdi.