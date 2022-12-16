Fernando Santos ile yollarını ayıran Portekiz Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Jose Mourinho ile ileri seviye görüşmelere başladı.

MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER



İtalyan basınında yer alan habere göre; Portekiz Futbol Federasyonu, Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes ile perşembe gününden itibaren görüşmelere başladı. Federasyon başkanı Fernando Gomes, Jorge Mendes ile Mourinho'nun maaşını konuşarak başladı. Mendes de Portekiz'in önerdiği maaşı Mourinho'ya iletti.



Jose Mourinho, Portekiz'den gelen teklifi cezbedici bulsa da Roma'nın hala önceliği olduğu belirtildi. Haziran 2024'te Roma ile olan sözleşmesi bitecek olan Mourinho, Portekiz ile görüşmelere ise devam edecek.

PORTEKİZ'DEN FLAŞ İDDİA

Portekiz basını ise tecrübeli çalıştırıcının sezonun sona ermesiyle beraber milli takımın başına geçeceğini iddia etti. Portekizli taraftarlar ise sosyal medyadan Jose Mourinho'nun milli takımın başına geçmesi için kampanya başlattı.