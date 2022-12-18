Katar'daki Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Fas'a elenen Portekiz'de, Fernando Santos ile yollar ayrılmıştı. Santos'un yerine Jose Mourinho'nun favori olduğu öne sürülmüştü. Mourinho'nun, ülkesinin milli takımının başına geçmesi için çevresinden büyük bir baskı gördüğü konuşuluyor. İtalya'da Roma'nın hocası olan Mourinho ile Portekizli yetkililerin, bir görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı. Mou'nun menajeri Jorge Mendes de, "Mourinho, Roma'ya odaklanmak istiyor. Ancak iyi ilişkiler içerisinde olduğu Portekiz'e Futbol Federasyonu'na kapıları kapatmıyor" dedi! Roma'nın ise Portekiz'den resmi bir teklif gelmesi halinde Mourinho için bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.

Geçen sezon Roma'yı, Konferans Ligi'nde şampiyon yapan Mourinho'nun, İtalyan ekibiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.